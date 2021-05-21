Сергей Аксенов: руководители МУПов – враги Крыма

Тех представителей администраций, которые не примут участие в согласовании плана, будут заставлять это делать. Фото: глава Крыма Сергей Аксенов/ВКонтакте.

Завершив очередной обход в рамках проверки крымских дворов, глава Крыма Сергей Аксенов сделал вывод, что руководители МУПов республики не выполняют свои прямые обязанности.

По его словам, предприятия не взаимодействуют с гражданами, поэтому даже самые простые вопросы остаются неразрешенными.

- Увы, есть такие коллеги, при наличии которых нам не нужны враги. Большинство бед оттого, что некоторые руководители не желают общаться с гражданами и не в состоянии решить элементарные проблемы, – сообщил Аксенов.

Он добавил, что глава администрации города Симферополя Валентин Валентинович Демидов с энтузиазмом взялся за дело. В результате такого обхода по всей республике власти Крыма за несколько месяцев составят рабочий план, который согласуют с администрациями.

В ближайшее время подведут итоги по Симферополю и проверят, какие из поручений 2018 – 2019 годов были выполнены, а какие – нет.

- Несмотря на ряд проблем, твердо уверен, что нам удастся переломить ситуацию в лучшую сторону, – заключил руководитель Крыма.

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