К началу лета закончат благоустройство дворов Крыма

Всего благоустроят 19 общественных территорий. Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году главы всех регионов Крыма должны будут проконтролировать срок ремонта территорий, на которых идет благоустройство, передает «КИА».

Председатель Правительства Крыма Юрий Гоцанюк провел совещание, на котором обсудили процесс реализации инфраструктурных проектов.

- Обсуждая ход строительства объектов в Республике Крым, обратил внимание на то, что в настоящее время ожидаем поддержки от федерального Правительства в вопросе уменьшения цены на строительные материалы, цены на которые в последнее время увеличились в 2-3 раза, – цитирует СМИ Юрия Гоцанюка.

Также он напомнил, что администрации муниципальных образований Крыма и конкретно Симферополя должны учесть график, согласно которому строительные работы должны завершить до 1 июля 2021 года.

Практически полностью закончили реконструкции сквера имени Святого Сергия Радонежского в крымской столице, по остальным территориям вопросы еще остаются. Тем не менее, работы должны завершить вовремя.

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