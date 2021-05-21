В Керчи на сутки отключат газ

Часть Керчи останется без газоснабжения Фото: Архив "КП"

В Керчи с 25 по 26 мая часть потребителей отключат от газоснабжения. Об этом сообщили в городской администрации.

- В связи с проведением работ по реконструкции газопровода в районе Буденного - шоссе Героев Сталинграда 25 мая в микрорайонах Верхний и Нижний Солнечный, по ул. Буденного, Ворошилова, Индустриальное шоссе, Марат, Свердлова, Солдатская слободка подача газа населению в жилые дома будет прекращена, - отметили в горадминистрации.

Возобновление газоснабжения планируется с 26 мая после опрессовки газовых стояков.

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