Крым потерял больше миллиарда рублей из-за коронавируса

В марте прошлого года в Крыму для недопущения распространения коронавируса ввели режим повышенной готовности. Это повлияло на все сферы жизни на полуострове. Фото: Архив "КП"

Доходы полуострова сократились в прошлом году на 1,2 миллиарда рублей, по сравнению с 2019 годом. Это связано с распространением коронавируса, сообщил 21 мая глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, пандемия сильно ударила по крымской экономике. Транспортная отрасль, сферы туризма, торговли, малый и средний бизнес пострадали больше всего.

- По итогам прошлого года в консолидированный бюджет республики поступило 61,6 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов. Это почти на 2%, или на 1,2 миллиарда рублей меньше, чем в 2019 году, - сказал Аксенов.

Потери собственных доходов компенсировались средствами из федерального бюджета и поступлениями от курортного сезона. Промышленное производство при этом не пострадало.

- Оборот розничной торговли в сравнении с 2019 годом снизился на 5,4%, - добавил глава Крыма.

Объем отгруженных товаров, которые были произведены на полуострове за год вырос на 14,5% и составил около 170 миллиардов рублей. Оборот же организаций по итогам коммерческой деятельности стал больше на 11% и составил более 706 миллиардов рублей.

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