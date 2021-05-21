Налоговые поступления от туристической отрасли Крыма увеличились до 3,8 миллиарда рублей

Налоговые поступления от туризма выросли до 3,8 миллиардов рублей Фото: Архив "КП"

Налоговые поступления от туристической отрасли Крыма в прошлом году увеличились до 3,8 миллиарда рублей. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на заседании Государственного совета республики.

- Несмотря на поздний старт курортного сезона, в Крыму по итогам года отдохнуло более 6 миллионов 300 тысяч туристов. Рамки сезона существенно расширены, - подчеркнул он. - Налоговые поступления в бюджет от отрасли туризма превысили 3,8 миллиардов рублей. Это на 2,5% больше, чем в 2019 году.

Средняя загрузка объектов размещения в июле-августе составила более 80%, по ряду объектов – более 95%. Прямые доходы от отрасли в общей сумме налогов составили 7,8% против 7,5% в 2019 году. По экспертной оценке налоговой службы, сфера туризма дает мультипликативный эффект в виде налоговых поступлений от смежных отраслей в объеме 25%.

- Наш регион – единственный как среди субъектов ЮФО, так и среди всех субъектов РФ, – оказался по итогам года в плюсе по доходам от отрасли, - подчеркнул Аксенов.

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