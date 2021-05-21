Дистанционные воры украли 3 миллиона рублей у жительницы Ялты

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ. Фото: Архив "КП"

Полиция Крыма ищет мошенников, которые украли у жительницы Ялты 3 миллиона рублей с ее банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Сговорившись, несколько злодеев выбрали для себя жертву и начали ей названивать, представляясь сотрудниками банка. Они убедили женщину в том, что в ее личный кабинет была осуществлена попытка несанкционированного входа. Поверив мошенникам, пострадавшая начала выполнять все по их инструкции. Среди прочего потребовалось установить приложение «AnyDesk»*.

После того как женщина выполнила все указания, с ее банковских счетов похитили денежные средства – 3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция делает все необходимо, чтобы найти преступников.

*Программа AnyDesk обеспечивает подключение к удаленному рабочему столу для сторонних пользователей.

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