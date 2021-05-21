Прошлым летом завод «Залив» спустил на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон» Фото: архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил строить на верфях Крыма военные катера и гражданские ледоколы. Это позволит загрузить производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса.

- Средний уровень загрузки по предприятиям ОПК составляет порядка 62%, - отметил Аксенов. - Это одна из ключевых проблем отрасли.

Руководство региона предлагает включить судостроительный завод «Залив» в Керчи в перечень организаций, выполняющих заказы Министерства обороны и определить судостроительный завод «Море» в Феодосии единственным исполнителем производства серии судов для северного морского пути. Тогда керченские верфи до 2024 года будут загружены производством 5 буксирно-спасательных судов, феодосийские - 4 ледоколов.

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