Два автомобиля столкнулись в Симферопольском районе

Последствия аварии устраняются. Фото: Архив "КП"

Две иномарки столкнулись на дороге в Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России. Авария случилась около семи вечера 20 мая на автодороге Симферополь-Ялта, в районе села Лозовое Симферопольского района.

В аварию попали Porsche и Volkswagen. Пожарники сделали все, чтобы предотвратить возможное возгорание на месте ДТП и помогли работникам скорой помощи и сотрудникам ГИБДД.

Без пострадавших не обошлось. Водителя одной из иномарок госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Симферополе произошла смертельная авария. Водитель «Лады» погиб на месте. Еще троих госпитализировали.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50