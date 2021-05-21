Для гаражей и ФАПов в Ялте земли нет. Фото: Администрация Ялты

В Ялте не могут найти гараж для автоклуба, полученного в рамках нацпроекта «Культура». Минкульт РФ грозится передать передвижную установку другому региону.

- Машина стоит два с половиной месяца на улице, - указала министр культуры Крыма Арина Новосельская. - Уже звонили из федерального Минкульта, вплоть до изъятия этого автоклуба.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк поручил ялтинским властям найти место на автобазе, где обслуживаются служебные автомобили чиновников. А, в перспективе, место для постоянной стоянки автоклуба. Также руководство региона должно изыскать земельные участки под строительство дух ФАПов для Ялтинского филиала ФМБА.

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