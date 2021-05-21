Запасы подземных вод на Западе Крыма увеличились на 7,5 тысяч кубов в сутки

Разведанные запасы подземных вод увеличили на 7,5 тысяч кубов Фото: Архив "КП"

Разведанные запасы пресной воды в подземных источниках на Западе Крыма увеличились на 7,5 тысяч кубов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Завершены поисковые и оценочные работы на питьевые подземные воды в Черноморском районе, - подчеркнул он. - Прирост запасов подземных вод составил 1,5 тысячи кубометров в сутки.

Также завершены работы по оценке Булганакской площади Альминского месторождения подземных вод, расположенного в Бахчисарайском районе. Прирост водных запасов составил 6 тысяч кубометров в сутки.

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