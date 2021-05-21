Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2021 15:16

Запасы подземных вод на Западе Крыма увеличились на 7,5 тысяч кубов в сутки

В Черноморском районе - 1,5 тысячи, в Бахчисарайском - 6 тысяч
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Разведанные запасы подземных вод увеличили на 7,5 тысяч кубов

Разведанные запасы подземных вод увеличили на 7,5 тысяч кубов

Фото: Архив "КП"

Разведанные запасы пресной воды в подземных источниках на Западе Крыма увеличились на 7,5 тысяч кубов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Завершены поисковые и оценочные работы на питьевые подземные воды в Черноморском районе, - подчеркнул он. - Прирост запасов подземных вод составил 1,5 тысячи кубометров в сутки.

Также завершены работы по оценке Булганакской площади Альминского месторождения подземных вод, расположенного в Бахчисарайском районе. Прирост водных запасов составил 6 тысяч кубометров в сутки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Засуха в Крыму