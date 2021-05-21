Трассу «Таврида» обеспечат мобильной связью в этом году

Основные трассы Крыма будут обеспечены мобильной связью Фото: Архив "КП"

Вдоль трассы «Таврида» и железной дороги Керчь-Джанкой-Симферополь запланировано строительство 16 базовых станций мобильной связи. Большую часть установят в этом году.

- Полная реализация проекта запланирована на середину 2022 года, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вдоль главной курортной трассы Симферополь-Ялта-Севастополь осуществляется строительство 14 базовых станций, из которых 12 уже готовы, а остальные будут сданы до конца июня.

Также в этом году операторами связи запланирована модернизация 190 базовых станций до стандарта 4G, а также строительство 43 новых объектов разных стандартов.

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