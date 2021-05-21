В Симферополе неадекватный мужчина объявил «священную войну» ФСБ

Чем закончилось боевое выступление крымского ниндзя, неизвестно. Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

В одном из троллейбусов Симферополя состоялось необычное представление: стоя посреди транспорта неадекватный мужчина произнес речь лишенную здравого смысла.

Как передает ForPost, представившись Хон Гиль Доном (это главный герой северокорейского фильма, народный заступник), крымчанин объявляет священную войну ФСБ. До поединка, по его словам, осталось три дня.

Пожелав пассажирам транспорта «беречь свои клыки», он попросил бога в совершенстве обучить его тхэквондо, айкидо и дзюдо. Но троллейбус не покинул и начал отрабатывать приемы прямо на глазах у испуганных пассажиров.

- Если вы видите, что человек находится в неадекватном состоянии, страдает, то проявите милосердие - вызовите медиков, - цитирует СМИ доцента кафедры психиатрии Медицинской академии КФУ, врача-психиатра, нарколога Андрея Убейконя.

Эксперт уточнил, что обращаться к врачам или в полицию нужно в случаях угрозы здоровью или жизни окружающих, либо же самого больного. Вести себя странно законом не запрещается. Психически нездорового человека можно поместить в клинику только по решению суда, соответственно, если больной совершил преступление.

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