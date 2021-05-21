В Симферополе водитель, лишенный прав, пытался наехать на сотрудника гипермаркета

На место инцидента прибыл сотрудники ГИБДД, которым передали нарушителя. Фото: Архив "КП"

Сотрудники Росгвардии задержали водителя, который намеренно хотел наехать на сотрудника гипермаркета, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Из одного симферопольского гипермаркета на дежурный пульт росгвардейцам поступил тревожный сигнал. Когда они прибыли на место, то увидели, что водитель легкового автомобиля пытается сбить сотрудника гипермаркета, который преградил ему путь.

Машину сразу же остановили, а нарушителя задержали. При проверке документов выяснилось, что 45-летний житель другого региона не имеет водительских прав.

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