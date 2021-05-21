В Крыму переходят на электроавтомобили

В домашних условиях зарядка электрокаров не должна вызывать сложностей. Фото: свободная энциклопедия «Википедия».

Правительство РФ создало рабочие группы, которые будут заниматься развитием электроавтомобилей в Крыму.

Как сообщила «Крымская газета», убеждать в необходимости перехода на электрические автомобили никого не надо. Их важность возросла после появления на полуострове Крымского моста – увеличились грузовой и легковой автопотоки.

Плюсы такого транспорта:

- В отличие от бензинового аналога не требует дорогого топлива, масел и фильтров.

- На расстояние в 50 километров потребуется зарядка по времени в течение всего 17 минут.

- Гарантия современных аккумуляторных батарей составляет 200 тысяч километров пробега.

Минус эксплуатации связан с АКБ, а точнее с их последующей утилизацией. Однако на полуострове уже есть СТО, куда можно сдать использованные батареи.

- Развернутая сеть станций подзарядки электроавтомобилей – это одно из главных условий развития данного направления, – цитирует СМИ министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко.

По планам, на трассе «Таврида» должны сделать специальные заправки. Электрокары обычно заряжаются ночью, когда сети не перегружены и действует льготный тариф. С 2018 года на муниципальных парковках выделяются места для стоянки таких авто – это тоже преимущество.

Возможно, что владельцы таких машин будут платить более низкий налог на транспорт.

Чтобы заинтересовать жителей Крыма к экологически чистом виде транспорта, с 4 по 6 июня в республике пройдет автопробег электроавтомобилей. Участие примут около 50 различных моделей.

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