Бывший замдиректора ФСИН обвиняется в хищениях при строительстве СИЗО в Симферополе

Дело Коршунова рассматривается в Москве. Фото: Архив "КП"

Следком РФ заканчивает уголовное дело о хищениях 95 миллионов рублей, которые были выделены на строительство нового СИЗО в Симферополе. Главным фигурантом, как сообщает «Коммерсант», является бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов.

В четверг Коршунову было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Ему грозит уже третий срок. Обвиняемый уже находится в СИЗО «Лефортово». Ранее его приговорили к 9 и 7 годам за махинации при закупке сахара и ГСМ, а также при производстве обуви для нужд ФСИН.

По версии следствия, в 2015 году занимавший тогда пост замдиректора Коршунов вступил в преступный сговор с руководителем СУ-23 Валерием Каклюгиным, а также гендиректором компании «Юнистрой» Майей Гагуа и ее деловым партнером Андреем Углановым.

Ведомственное СУ-23 должно было к 2016 году построить в Симферополе СИЗО на 366 мест, но но так этого и не сделало. При этом строителям из «Юнистроя» за него якобы переплатили 94,5 миллиона рублей.

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