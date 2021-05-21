В Симферополе продумывают варианты первого аэроэкспресса

Сегодня поезда идут в Крым по мосту через Керченский пролив. Фото: Никита ПОЛЬКО

Варианты трассировки железнодорожной ветки, которую проложат от столицы Крыма к аэропорту «Симферополь», планируется подготовить в течение этого года.

- В настоящее время ведется разработка технико-экономического обоснования. Надеемся, что в ближайшее время наброски по трассировке путей от железнодорожного вокзала до международного аэропорта будут представлены, - сообщил ТАСС замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Построить объект планируется до конца 2025 года. Его оценивают в 7 миллиардов рублей.

Пока специалисты изучают все возможные аспекты, и в том числе экономическую составляющую данной перевозки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50