За сутки в Крыму коронавирус нашли у 91 человека

Вакцинация - лучший способ не заболеть. Фото: архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрирован 91 новый случай коронавируса, у 8 человек заболевание проходит бессимптомно, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 69 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа", - отметил глава РК.

Всего с начала пандемии в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразились 42 642 человека. Выздоровели за весь период 39 800 пациентов, из них 199 - за последние сутки.

Накануне от осложнений умерли 5 человек. Всего от COVID-19 скончались 1313 жителя Крыма.

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