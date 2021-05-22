Пригородные автобусы в Симферополе изменили схему движения

Пригородные автобусы поменяли конечную остановку. Фото: Никита ПОЛЬКО

В пригороде Симферополя меняют схему движения автобусов, сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Отныне конечной остановкой сразу нескольких автобусов будет площадка на бульваре Ленина в районе железнодорожного вокзала.

- Была изменена схема движения автобусов на Журавлевку, Урожайное, Красное, Первомайское, Новоандреевку. Ранее они осуществляли межрейсовые отстои на площади Московской. Во время ремонта площади они передислоцировались в район рынка «Привоз». Сейчас их конечной остановкой станет железнодорожный вокзал.

Лукашенко отметил, что отправление автобусов также будет происходить от этой точки. При этом ходить автобусы будут по прежней схеме – через Москольцо, по Московскому шоссе в населенные пункты Симферопольского района.

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