В центре Симферополя упало огромное дерево

Дерево упало за кинотеатром "Симферополь".
Фото: Никита ПОЛЬКО
В центре Симферополя, на площади Советской, упало огромное, многолетнее дерево, сообщили КП-Крым очевидцы.
Инцидент произошел за кинотеатром «Симферополь», который должен быть отреконструирован.
Огромное дерево свалилось на пешеходную часть центрального Парка культуры и отдыха, никто из прохожих не пострадал.
Корни сильно повредили плитку.
Фото: Никита ПОЛЬКО
Однако сильные повреждения получила тротуарная плитка, которую власти уложили совсем недавно в рамках реконструкции сквера.
О причинах ЧП пока ничего не известно.
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