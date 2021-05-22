В центре Симферополя упало огромное дерево

Дерево упало за кинотеатром "Симферополь". Фото: Никита ПОЛЬКО

В центре Симферополя, на площади Советской, упало огромное, многолетнее дерево, сообщили КП-Крым очевидцы.

Инцидент произошел за кинотеатром «Симферополь», который должен быть отреконструирован.

Огромное дерево свалилось на пешеходную часть центрального Парка культуры и отдыха, никто из прохожих не пострадал.

Корни сильно повредили плитку. Фото: Никита ПОЛЬКО

Однако сильные повреждения получила тротуарная плитка, которую власти уложили совсем недавно в рамках реконструкции сквера.

О причинах ЧП пока ничего не известно.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50