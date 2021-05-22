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Политика22 мая 2021 15:35

Парламент Греции просит снять запрет на въезд в страну грекам Крыма

Письмо в адрес МИДа направила депутат Ападзиди
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Крымские греки не должны страдать от санкций ЕС.

Крымские греки не должны страдать от санкций ЕС.

Фото: Анна КИРИЕНКО

Депутат парламента Греции Мария Ападзиди направила в Министерство иностранных дел страны официальное обращение, в котором просит внешнеполитическое ведомство отменить запрет на визит в страну крымским грекам.

- Право греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию самоочевидно, и греческое правительство обязано защищать его в европейских институтах и сделать это немедленно, - говорится в письме Ападзиди.

Парламентарий отмечает, что внимательно следит за происходящим в Крыму, и решение руководства Греции запретить въезд в страну крымским грекам служит интересам недальновидных политиков.

- Греция не может быть ничем иным, как органом мира, сотрудничества и единства народов, - подчеркнула Ападзиди и добавила, что слепое следование санкционным требованиям Евросоюза не допустимо со стороны Греции.

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