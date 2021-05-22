Парламент Греции просит снять запрет на въезд в страну грекам Крыма

Крымские греки не должны страдать от санкций ЕС. Фото: Анна КИРИЕНКО

Депутат парламента Греции Мария Ападзиди направила в Министерство иностранных дел страны официальное обращение, в котором просит внешнеполитическое ведомство отменить запрет на визит в страну крымским грекам.

- Право греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию самоочевидно, и греческое правительство обязано защищать его в европейских институтах и сделать это немедленно, - говорится в письме Ападзиди.

Парламентарий отмечает, что внимательно следит за происходящим в Крыму, и решение руководства Греции запретить въезд в страну крымским грекам служит интересам недальновидных политиков.

- Греция не может быть ничем иным, как органом мира, сотрудничества и единства народов, - подчеркнула Ападзиди и добавила, что слепое следование санкционным требованиям Евросоюза не допустимо со стороны Греции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50