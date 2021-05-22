Зеленский продлил санкции против Аксенова

Сергей Аксенов часто критикует политику Зеленского.

Глава украинского государства Владимир Зеленский продлил своим указом санкции против Сергея Аксенова и еще нескольких политиков РФ. В список попали также главы непризнанных ЛДНР.

- Ввести в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), - уточняется в документе за подписью Зеленского.

В дополнение к указу опубликован перечень лиц, против которых продлеваются санкции: Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Сергей Аксенов (Крым).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50