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Происшествия22 мая 2021 19:02

В Севастополе лиса напала на ребенка. Введен карантин

Мальчик находится на лечении
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Животное было уничтожено.

Животное было уничтожено.

Фото: Петр СОКОЛОВ

В селе Флотском Балаклавского района Севастополя бешенная лиса напала на ребенка. Мальчик находится под наблюдением врачей, ему оказывается помощь. В этой связи в Балаклавском муниципальном округе введен карантин по бешенству.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, ограничительные меры ввели после того, как узнали о бешенстве зверя.

Ребенку оказана необходимая медицинская помощь в 5-й горбольнице Севастополя. Мальчик находится на амбулаторном лечении.

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