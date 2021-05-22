В Севастополе лиса напала на ребенка. Введен карантин

Животное было уничтожено. Фото: Петр СОКОЛОВ

В селе Флотском Балаклавского района Севастополя бешенная лиса напала на ребенка. Мальчик находится под наблюдением врачей, ему оказывается помощь. В этой связи в Балаклавском муниципальном округе введен карантин по бешенству.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, ограничительные меры ввели после того, как узнали о бешенстве зверя.

Ребенку оказана необходимая медицинская помощь в 5-й горбольнице Севастополя. Мальчик находится на амбулаторном лечении.

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