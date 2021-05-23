Погода в Крыму на 23 мая: сухо и тепло до +24

В Симферополе днем воздух прогреется до +21°...+23°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 мая на Крымском полуострове актуальны штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Куда уж без них!

В Симферополе днем воздух прогреется до +21°...+23°. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Картину уик-энда.гармонично дополнит переменная облачность

В Феодосии и Судаке резвится северо-западный ветер до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +20°...+22°.Переменная облачность.

В Евпатории хозяйничает северный ветер до 7…12 м/с., который не дает столбику термометра преодолеть отметку в +23°. По небу будут проплывать облака, но и для солнышка предусмотрены «окошки».

В городах-курортах Ялта и Алушта, как и накануне, дует северо-западный ветер, скорость которого может достичь 12 м/с. Днем на Южном берегу Крыма воздух прогреется до +22°…+24°. Переменная облачность.

Вода в Черном море +14°… +16°.

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