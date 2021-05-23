Часть Симферополя и Севастополя 24 мая останется без электричества

В Крыму идет ремонт электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 12/2, 20/1, 20а, 22/2, 24/1

ул. Горького, 1- 4;

пр. Кирова, 22-30, 22/2, 24/1, 30/2

СОТ Садовод: ул. Кубанская, ул. Рябиновая, ул. Ломброзо, ул. Светлая, ул. Калиновая, ул. Клубничная, ул. Земляничная, ул. Красная, ул. Азовская, ул. Ореховая, ул. Персиковая, ул. Родниковая, ул. Виноградная, ул. Солнечная, ул. Ягодная, ул. Дачная. пер. Лавандовый, ул. Ялтинская, ул. Феодосийская, ул. Керченская, ул. Зеленая, ул. Быкова, ул. Миндальная, ул. Запрудная, ул. Озерная, ул. Ереванская, ул. Афинская, ул. Минская, ул. Киевская, ул. Московская, ул. Юбилейная, ул. Запрудная, ул. Вокзальная, ул. Николаевская.

СОТ Юбилейный: ул. Дружбы, ул. Данилова, ул. Садовая, ул. Мичурина, ул. Зеленая, ул. Степная

СОТ Дачный: ул. Вишневая, ул. Абрикосовая, ул. Персиковая, ул. Ореховая; пер. Лавандовый, 2

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Машиностроитель», «Троянда», «Сегмент», «Химик», «Сельский Строитель», «Связист» («Телефонист»), «Дзержинец», «Дружба», «Мотор», «Уют», «Уют1», «Колос», «Пчелка», «Ягодка Крым», «Тепловик», «Сельский Строитель», «Ромашка», «Геолог», «Садовод»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 141-А,141-Б,141-В,141;

ул. Гоголя 7-19,21-А,29,31,35-А,35-Б,35-Д,37-А;

пер. Язоновский 7;

ул. Годлевского 16-46,9-47;

ул. Попова 4-16,11-15;

ул. Ялтинская 20-42,9;

ул. 4 Бастионная 14

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

село Штурмовое: туп. Поворотный 10-А,18,34,38-42; ул. Дагджи 4-24; ул. Мераба 4-46,1-41; ул. Придорожная 1,12,16-36; ул. Акъяр 2-48,1-31,49; ул. Полевая 2,4,10

с 8.00 до 16.00

ЗАО С. Перовской 190/2, уч.670,8-10(чет),14,18,уч.670,кон1760,кон1762,кон1761, уч.669,16,25, уч.3,673/1,кон1761,кон1763,617.

с 8.00 до 17.00

Сахарная головка: ул. Тимирязева 1-г, 1-з.

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина 2, 422, 474, 594, кад.49, 405, 429, 593.

село Родное: ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10(чет),16,22, 1-9(нечет), 13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5(нечет), ул. Центральная 23

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