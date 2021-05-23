Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели еще 90 человек

Фото: Фейсбук Сергея Аксенова

В Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 90 человек, из них у 11 — не было никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозных из-за границы, - рассказал глава Крыма Сергей Акенов.

Вчера в лабораториях Республики тест на ковид прошли 3561 человек. За минувший день выздоровели 28 человек, а с начала пандемии — почти 40 тысяч.

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