Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели еще 90 человек

Фото: Фейсбук Сергея Аксенова
В Крыму за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 90 человек, из них у 11 — не было никаких симптомов.
- Из общего количества заболевших 52 выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозных из-за границы, - рассказал глава Крыма Сергей Акенов.
Вчера в лабораториях Республики тест на ковид прошли 3561 человек. За минувший день выздоровели 28 человек, а с начала пандемии — почти 40 тысяч.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50