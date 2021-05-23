На городском кладбище Симферополя открыли два участка для захоронений

Участки предназначены только для одиночных захоронений. Фото: Александра Тимощенко

Власти Симферополя создали два новых сектора для захоронений на городском кладбище Абдал-2.

- Открыть сектора № 164 и №165 на территории общественного кладбища Абдал-2, расположенного по адресу: Симферополь, ул. Куйбышева, 26, - сказано в становлении администрации крымской столицы.

В документе уточняется, что участки предназначены только для одиночных захоронений.

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