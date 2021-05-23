Часть Симферополя осталась без воды из-за аварий

Работы обещают закончить как можно скорее.

Из-за аварий на сетях сразу несколько улиц и районов Симферополя остались без воды на целый день.

- В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения 23 мая ограничено водоснабжение на ул. Рылеева, ул. Пирогова, ул. Лескова, ул. Дацуна, ул. Генерала Родионова и прилегающие улицы и переулки, - сообщает «Вода Крыма».

Кроме того, из-за работ на сетях ограничено водоснабжение в микрорайонах.Битак, Строгоновка улице Лечебная, Больница Строгоновка, улице Лесхозная, а также на прилегающих улицах и переулках

Организован подвоз питьевой воды согласно графику:

Битак: ул.Оленчука 39-44 с 11-00 до 12-30 и с 16-30 до 18-00

Битак: пер.Малосадовый 3 с 13-00 до 14-30 и с 18-15 до 19-30

ул.Лесхозная 5-7 с 15-00 до 16-00 и с 18-30 до 19-30

Строгоновка: ул.Лечебная 1-3 с 09-00 до 10-30 и с 16-30 до 19-30

Строгоновка Больница с 9-00 до 11-00

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