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Общество23 мая 2021 16:16

В Соборной мечети Крыма вскоре начнут монтаж инженерных систем

Далее возьмутся за внутреннюю отделку здания
Степан ОСТИНОВ
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Фото: ДУМК

Фото: ДУМК

В строящейся Соборной мечети Крыма вскоре начнется прокладывание и монтаж инженерных систем.

- После чего будем приступать к такой тонкой вещи, как внутреннее убранство мечети, . - цитирует Вести-Крым заместителя руководителя строительства Андрея Позднякова.

Он добавил, что максимальная вместимость здания мечети — 2,5 тысячи человек. Кроме того, еще до 800 человек смогут находиться во внутреннем дворике.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в апреле будущего года.

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