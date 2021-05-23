В Соборной мечети Крыма вскоре начнут монтаж инженерных систем

Фото: ДУМК

В строящейся Соборной мечети Крыма вскоре начнется прокладывание и монтаж инженерных систем.

- После чего будем приступать к такой тонкой вещи, как внутреннее убранство мечети, . - цитирует Вести-Крым заместителя руководителя строительства Андрея Позднякова.

Он добавил, что максимальная вместимость здания мечети — 2,5 тысячи человек. Кроме того, еще до 800 человек смогут находиться во внутреннем дворике.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в апреле будущего года.

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