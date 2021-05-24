Погода в Крыму на 24 мая: дожди, грозы и тепло до +25

На полуострове стало теплее.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 мая на Крымском полуострове актуальны, ставшие традиционными и незыблемыми, штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе днем воздух прогреется до +23°...+25°. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Переменная облачность.
Феодосия и Судак порадуют юго-западным ветром 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +23°...+25°. С неба будет лить дождь, сверкать молнии и греметь гром.
Юго-западный ветер добрался и до Евпатории, благодаря чему, столбик термометра покажет +24°…+26°. На солнышко в небе время от времени будут набегать облака.
В Ялте и Алушта резвится юго-западный ветер, скорость которого может достигать 12 м/с. Воздух прогреется до +23°…+25°. Вдобавок в Алуште синоптики обещают грозу и дождь.
Вода в Черном море +13°… +17°.
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