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Общество24 мая 2021 6:04

Погода в Крыму на 24 мая: дожди, грозы и тепло до +25

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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На полуострове стало теплее.

На полуострове стало теплее.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 мая на Крымском полуострове актуальны, ставшие традиционными и незыблемыми, штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе днем воздух прогреется до +23°...+25°. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Переменная облачность.

Феодосия и Судак порадуют юго-западным ветром 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до +23°...+25°. С неба будет лить дождь, сверкать молнии и греметь гром.

Юго-западный ветер добрался и до Евпатории, благодаря чему, столбик термометра покажет +24°…+26°. На солнышко в небе время от времени будут набегать облака.

В Ялте и Алушта резвится юго-западный ветер, скорость которого может достигать 12 м/с. Воздух прогреется до +23°…+25°. Вдобавок в Алуште синоптики обещают грозу и дождь.

Вода в Черном море +13°… +17°.

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