В центре Симферополя из-за пожара перекрыли улицу

С кровли строения огонь мог перекинуться на соседние здания.
Фото: архив "КП"
В крымской столице перекрыли одну из центральных улиц из-за пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РК.
В жилом секторе вспыхнуло пламя в одном из домов на улице Желябова в городе Симферополе. В связи с этим временно ограничено движение для машин.
Уточняется, что огонь охватил крышу одноэтажного дома с мансардой. Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Крыму на Тарханкуте произошел пожар в дельфинарии. Загорелась хозяйственная постройка, животные и люди не пострадали.
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