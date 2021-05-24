В центре Симферополя из-за пожара перекрыли улицу

С кровли строения огонь мог перекинуться на соседние здания. Фото: архив "КП"

В крымской столице перекрыли одну из центральных улиц из-за пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РК.

В жилом секторе вспыхнуло пламя в одном из домов на улице Желябова в городе Симферополе. В связи с этим временно ограничено движение для машин.

Уточняется, что огонь охватил крышу одноэтажного дома с мансардой. Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Крыму на Тарханкуте произошел пожар в дельфинарии. Загорелась хозяйственная постройка, животные и люди не пострадали.

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