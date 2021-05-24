В ГИБДД рассказали, где установят камеры на дорогах Крыма

Больше всего мобильных комплексов будут работать на дорогах Симферопольского района – 16. Фото: Архив "КП"

В ГИБДД Крыма назвали дороги, где со следующей недели установят мобильные комплексы фиксации ПДД. Об этом сообщили в МВД России по РК.

Новые локации для комплексов «Кордон-М» выбрали не просто так, а по результатам анализа аварийности на дорогах полуострова.

Режим работы мобильных комплексов: ежедневно с 7.30 до 20.30. В Симферопольском районе их будет больше всего – 16. В феодосийском регионе появится девять комплексов, в Первомайском районе – восемь, в Судаке – шесть, по пять в Сакском, Белогорском, Кировском, Ленинском и Черноморском районах, а также в Ялте.

На дорогах Евпатории, Бахчисарая и Бахчисарайского района установят по четыре комплекса. Три камеры будут работать в Красногвардейском районе, по две в Симферополе и Алуште, по одной – в Нижнегорском районе и на трассе «Таврида».

Также на дорогах полуострова будут работать экипажи с комплексом «Паркон», который фиксирует нарушение правил парковки. По ссылке можно ознакомиться с полным списком всех локаций и маршрутов.

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