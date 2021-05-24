Климатолог: «Крымское лето будет нестабильным - жара сменится резким похолоданием»

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Делать прогноз погоды на грядущее лето пока рано, но уже можно говорить, что погода будет нестабильной. Об этом в комментарии ForPost сообщил Владимир Рябов – климатолог, доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского.

Эксперт отмечает, что летняя жара может граничить с резким похолоданием, а засушливые периоды сменятся ливневыми дождями.

- Крым ждет неустойчивая погода, но в каких параметрах, насколько будет, жарко и каким будет похолодание - сказать сложно. Ясно одно - погода будет непредсказуемая, - сказал Владимир Рябов.

По его словам, крымское лето все-таки будет жарким. Процесс глобального повышения температур не останавливается. Временное похолодание, зафиксированное в апреле и мае, не повлияют на общий температурный тренд.

Вероятно, в этом году количество осадков увеличится, но этого будет недостаточно, чтобы наполнить водохранилища.

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