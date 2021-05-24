На границе с Крымом пойманы два преступника

С начала текущего года при пересечении границы между Украиной и Крымом было задержано десять человек, находившихся в федеральном розыске. Фото: Архив "КП"

На прошлой неделе задержали двух мужчин, которые находятся в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Один из задержанных попался, когда проходил проверку на автомобильном пункте пропуска Джанкой, когда пытался выехать на территорию России. Выяснилось, что его разыскивают правоохранительные органы из Новгородской области. Он нарушил правила дорожного движения, а также водил автомобиль в нетрезвом виде.

Через несколько дней в пункте пропуска «Армянск» российские пограничники задержали гражданина РФ, который хотел попасть в Крым. Он обвиняется в причинении тяжелого вреда здоровью.

Все детали выяснили и передали обоих мужчин силовикам.

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