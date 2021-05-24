Зоозащитники из Евпатории просят помочь пушистому подопечному

Чаще всего к волонтерам попадают жертвы жестоких собратьев и невнимательных водителей.
Фото: Елизавета КВАЧКОВА
К волонтерам евпаторийского общественного фонда помощи животным «От сердца к сердцу» попал кот с гнойной раной, передает Крымская газета.
Животное по кличке Василий травмировалось, когда сражалось за внимание дамы сердца. Учитывая, что кот живет на улице, он получил еще и ожег мягких тканей. Неравнодушные люди замазали рану зеленкой, но началось гнойное воспаление.
– Будем «чинить» парня и, конечно, кастрировать. Не хочется, чтобы кот Василий периодически попадал к нам в стационар. Да и не факт, что в следующий раз все закончится хорошо, – сообщают специалисты.
Зоозащитники обращаются ко всем жителям Крыма с просьбой помочь в лечении пушистика. Василию необходимы пеленки, бинты, перчатки, а также медикаменты, с полным перечнем которых волонтеры и сотрудники фонда готовы ознакомить по телефонам: +7 (978) 122-02-03 и +7 (978) 029-00-05. Кроме того, вы можете помочь котику, пожертвовав любую сумму на реквизиты зоозащитной организации: Евпаторийский фонд помощи животным «От сердца к сердцу»:
http://Р/с: 40703810300530000033
Банк: АО «ГЕНБАНК»
БИК: 043510123
К/с: 30101810835100000123.
Назначение платежа: благотворительные пожертвования на уставные цели. НДС не облагается.
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