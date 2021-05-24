В Симферополе поймали вора, который обчистил автомобиль

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Фото: Архив "КП"

В полицию Симферополя обратился 30-летний местный житель и рассказал, что его машину обокрали. Об этом сообщили в МВД по РК.

Из ВАЗа преступник вытащил магнитолу, колонки, видеорегистратор, аккумулятор и ящик с инструментами. Сумма награбленного – более 4 000 рублей.

Изучив видеозаписи, полиция задержала 42-летнего симферопольца. Он рассказал, что проходя мимо чужого автомобиля, заметил открытую дверь. Злоумышленник залез в салон и обчистил его. На следующий день все ценное мужчина продал на одном из рынков города за одну тысячу рублей. Вырученные деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может получить преступник – 2 года тюрьмы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50