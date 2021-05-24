Подрядчики устранили выявленные активистами ОНФ нарушения при ремонте дорог в Симферополе

Эксперты ОНФ после ремонта провели контрольные рейды по дорогам и оценили полноту и качество гарантийного обслуживания. Фото: пресс-служба ОНФ.

Подрядные организации устранили недочеты ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Симферополе в 2020 году, которые нашли активисты ОНФ. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского Народного Фронта.

Подрядчики в рамках гарантийных обязательств нанесли на всех дорогах пластиковую разметку пешеходных переходов. На улице Буденного устранили последствия замены бордюра, восстановили участки тротуаров, отремонтировали ямы и сделал заезды на тротуары для инвалидов. На улице Автомагистральной восстановили покрытие пешеходных зон, сделали заезды в парковую зону. По улице Садовой также отремонтировали ямы, восстановили ливневки и подняли на уровень дороги люки. Также на нормальном уровне установил дорожные знаки.

- В разгар ремонта симферопольских дорог в этом году пришлось и исправление недочетов прошлогоднего ремонта. Практически все точечные недостатки, на которые мы обращали внимание властей и подрядных организаций, устранены, – отметила руководитель регионального исполкома ОНФ в Крыму Алла Вертинская.

Она также добавила, что качество таких «доделок» ниже качества полноценного ремонта, но главные проблемы все же устранили. Однако остаются и более существенные вопросы, связанные с восстановлением пешеходной зоны и тротуаров на улице Буденного, подтопления домов и смежных улиц из-за поднятия асфальта – все это тоже нужно решать.

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