Прокуратура раскрыла детали смерти школьницы в Керчи

Прокуратура будет контролировать работу следственных органов в этом деле.
Фото: Архив "КП"
Прокуратура Крыма начала проверку по факту гибели школьницы, которая упала с девятого этажа здания в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
В этом году 21 мая 14-летняя девочка упала с девятого этажа многоэтажки. Инцидент произошел на улице Буденного в Керчи. Получив большое количество травм, подросток попал в больницу. Однако ее организм не выдержал и несовершеннолетняя умерла.
Уточняется, что специалисты будут далее устанавливать детали произошедшего, условия проживания и обучения девочки.
Ранее сообщалось, что водитель легковушки сбил подростка на остановке в Керчи. Мальчика отвезли в больницу.
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