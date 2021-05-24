Прокуратура раскрыла детали смерти школьницы в Керчи

Прокуратура будет контролировать работу следственных органов в этом деле. Фото: Архив "КП"

Прокуратура Крыма начала проверку по факту гибели школьницы, которая упала с девятого этажа здания в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В этом году 21 мая 14-летняя девочка упала с девятого этажа многоэтажки. Инцидент произошел на улице Буденного в Керчи. Получив большое количество травм, подросток попал в больницу. Однако ее организм не выдержал и несовершеннолетняя умерла.

Уточняется, что специалисты будут далее устанавливать детали произошедшего, условия проживания и обучения девочки.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки сбил подростка на остановке в Керчи. Мальчика отвезли в больницу.

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