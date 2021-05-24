На ремонт дорог в Крыму выделено 16 миллиардов рублей в 2021 году

Общее кассовое освоение достигло суммы более 3,5 миллиардов рублей.
Фото: Архив "КП"
В 2021 году в Крыму потратят около 16 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Совета министров полуострова Евгений Кабанов.
Правительство к 5,5 миллиардам рублей, которые были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги», добавило еще 10,5 миллиардов. На эти деньги отремонтируют еще 500 объектов.
Как сообщил Кабанов, на региональные и межмуниципальные дороги выделено около 8,5 миллиардов рублей и 7,5 - на муниципальные. Помимо этого в крымской столице отремонтируют более 50 улиц.
Он добавил, что все работы идут по графику. Строительство дорог закончат к началу июля. Несколько десятков дорог уже сделали, и сейчас работают приемочные комиссии.
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