Крымские сотрудники «ВАД» пройдут вакцинацию

Желание привиться выразили около 250 человек. Фото: администрация Краснодарского края/сайт. Фото: Архив "КП"

В Крыму началась вакцинация сотрудников АО «ВАД» от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.

Вакцинирование организовано выездное. Процедура стала возможна благодаря помощи врачей Симферопольской клинической больницы, которые его проводят.

Сегодня бригада врачей работает в обособленном подразделении (ОП) «Молодежное» на Московском шоссе перед трассой «Таврида». Далее она отправится в офис «ВАД» в Симферополе. Во вторник вакцинация пройдет в ОП «Охотниково» в Сакском районе, в среду ее проведут в ОП «Верхнесадовое» под Севастополем.

На данный момент в республике действует 57 выездных бригад и функционирует 96 стационарных пунктов вакцинации. В Севастополе, Симферополе и еще нескольких городах Крыма работают мобильные пункты вакцинации.

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