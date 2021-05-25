Погода в Крыму на 25 мая: норд-вест и тепло до +25

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 мая на Крымском полуострове в силе чрезвычайная пожарная опасность, которая актуальна для восточных и западных районов.

В Симферополе днем воздух прогреется до +23°...+25°. Скорость северо-восточного ветра составит 7-12 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии и Судаке синоптики обещают северо-западный ветер до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +23°...+25°.

И Евпатория во власти норд-веста до 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +23°…+25°. Переменная облачность.

В Ялту и Алушту вернулся северо-западный ветер, скорость которого 7-12 м/с. Воздух на Южном берегу Крыма прогреется до +24°…+26°. Переменная облачность.

Вода в Черном море +13°… +17°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50