Часть Симферополя и Севастополя 25 мая останется без света

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 мая в некоторых районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электричества.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Киевская, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, 8, 12, 14, 16/36;
ул. Фрунзе, 36, 36а, 36/1, 36/2, 36/3, 43, 43/1, 43/2;
ул. Тургенева, 56;
пер. Клинический, 56/1;
ул. Гражданская, 106;
ул. Зенитная, 36-70(чет), 31-63а(нечет);
ул. Трубаченко, 31а, 34, 36, 27-33(нечет);
ул. Дыбенко, 8-68(чет), 3-29(нечет);
ул. Набережная, 46/68(чет);
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
ул. Борисова 1; ул. Героев Бреста 41; ул. Героев Сталинграда 36-48
с 10.00 до 15.00
село Верхнесадовое: ул. Титова 2; ул. Севастопольская 40-52; ул. Одинцова 2-12,16-24,17-А,1-19; ул. Фильченкова 3-27; ул. Паршина 16,29-В,17-33; пер. Мирный 2-10
с 9.00 до 17.00
пр. Генерала Острякова 172-Б,215-221,229/1/2/3
село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19
с 11.00 до 17.00
КСП Память Ленина 2, 422, 474, 594, кад.49, 405, 429, 593
село Родное: ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10(чет),16,22, 1-9(нечет), 13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5(нечет), ул. Центральная 23
с 8.00 до 16.00
ул. Архитектора Баглея 2,22,32-36(чет), 3-5(нечет),9-11(нечет),15-17(нечет);
ул. Художника Озерникова 40,50-52(чет);
ул. Станислава Чижа 61,65;
ул. Пулеметчика Андреева 6;
ул. Разведчика Колобуна 21;
ул. Каштановая 10,18-20(чет);
ул. Генерала Мельника 162;
ул. Ревякина 30-а/1, 41-43(нечет)
Максимова дача - ТСН СНТ: «Лабораторная балка», «РМЗ», «Скрепер», «Восход-Максимова дача», «Швейная фабрика», «Бутон», «Восход», «Сатурн», «УНР-64», «Мукомол»
Делегардова балка: СТСН «Движенец», ТСН СТ «Солнышко»
Хутор Лукомского: ТСН «Родник»
ул. Сапунгорская 1-г – ТСН: «Массив «Сапун-Гора», «Эра-2», «Морзаводец»
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