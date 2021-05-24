Часть Симферополя и Севастополя 25 мая останется без света

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 мая в некоторых районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, 8, 12, 14, 16/36;

ул. Фрунзе, 36, 36а, 36/1, 36/2, 36/3, 43, 43/1, 43/2;

ул. Тургенева, 56;

пер. Клинический, 56/1;

ул. Гражданская, 106;

ул. Зенитная, 36-70(чет), 31-63а(нечет);

ул. Трубаченко, 31а, 34, 36, 27-33(нечет);

ул. Дыбенко, 8-68(чет), 3-29(нечет);

ул. Набережная, 46/68(чет);

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Дзержинец», «Рябина», «Дорожник», «Снежинка», «Домостроитель», «Шинник», «Молочник», «Энтузиаст», «Механизатор», «Консервщик», «Монтажник», «Строитель», «Мечта», «Мотор», «Уют», «Уют 1», «Здоровье», «Восход», «Ударник», «Лаванда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Борисова 1; ул. Героев Бреста 41; ул. Героев Сталинграда 36-48

с 10.00 до 15.00

село Верхнесадовое: ул. Титова 2; ул. Севастопольская 40-52; ул. Одинцова 2-12,16-24,17-А,1-19; ул. Фильченкова 3-27; ул. Паршина 16,29-В,17-33; пер. Мирный 2-10

с 9.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 172-Б,215-221,229/1/2/3

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина 2, 422, 474, 594, кад.49, 405, 429, 593

село Родное: ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10(чет),16,22, 1-9(нечет), 13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8(чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5(нечет), ул. Центральная 23

с 8.00 до 16.00

ул. Архитектора Баглея 2,22,32-36(чет), 3-5(нечет),9-11(нечет),15-17(нечет);

ул. Художника Озерникова 40,50-52(чет);

ул. Станислава Чижа 61,65;

ул. Пулеметчика Андреева 6;

ул. Разведчика Колобуна 21;

ул. Каштановая 10,18-20(чет);

ул. Генерала Мельника 162;

ул. Ревякина 30-а/1, 41-43(нечет)

Максимова дача - ТСН СНТ: «Лабораторная балка», «РМЗ», «Скрепер», «Восход-Максимова дача», «Швейная фабрика», «Бутон», «Восход», «Сатурн», «УНР-64», «Мукомол»

Делегардова балка: СТСН «Движенец», ТСН СТ «Солнышко»

Хутор Лукомского: ТСН «Родник»

ул. Сапунгорская 1-г – ТСН: «Массив «Сапун-Гора», «Эра-2», «Морзаводец»

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