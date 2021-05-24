Военный сел в тюрьму за разбойное нападение на букмекерскую контору в Крыму

Помимо прочего, Бондарчуку также придется возместить нанесенный материальный ущерб в размере 314 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

Южный окружной военный суд приговорил военнослужащего войсковой части 6922 Станислава Степаненко к 7,5 года колонии за разбойное нападение на пункт приема ставок на спорт в Симферополе. Его подельник и организатор преступления, военнослужащий запаса Сергей Бондарюк получил 9,5 года колонии. Об этом сообщили в понедельник на сайте Главного военного следственного управления СК России.

Бондарюк в 2017-2018 годах работал на охранном предприятии, которое оказывало услуги букмекерской компании, а в том числе одному из пунктов приема ставок в центре Симферополя.

Когда злоумышленник поступил на военную службу, он продолжил общаться с персоналом этого пункта приема ставок, в том числе с охранниками. Ему были известны все слабые места защиты предприятия.

Преступное нападение Бондарюк решил совершить с пистолетом, предварительно закрыв лицо шарфом. Мужчина зашел в контору и потребовал сотрудника достать из кассы деньги. В результате он получил 314 тысяч рублей.

В августе 2019 года он решил вернуться в тот же пункт и повторить содеянное. Но по дороге его остановил сотрудник охраны, чтобы проверить документы. Им оказался Степаненко. Бондарюк понял, что его сейчас могут разоблачить, но не растерялся и предложил мужчине объединить усилия, а потом поделить выручку пополам. Охранник нашел предложение достойным и отправился на улицу, следить за обстановкой.

Совершив задуманное, Степаненко скрылся, прихватив с собой 463 тысяч рублей. При обыске же квартиры Бондарюка обнаружили более 164 тысяч рублей.

- Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда, расположенная в городе Ростове-на-Дону, назначила Бондарюку и Степаненко наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 и 7,5 года соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении.

Кроме того, суд обязал обоих осужденных выплатить потерпевшей стороне более 299 тысяч рублей, а также отдать все средства, изъятые у Бондарчука.

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