ФСБ возбудила 10 уголовных дел против чиновников, которые помогали иностранцам приехать в Крым во время карантина

Сейчас следственный отдел устанавливает обстоятельства случившегося. Фото: Архив "КП"

Несколько должностных лиц крымских здравниц делали фиктивные приглашения во время карантина для желающих попасть на территорию РФ. Об этом сообщило КИА.

Следственный отдел возбудил пять уголовных дел против чиновников, которые злоупотребляли полномочиями и незаконно использовали свое служебное положение. Несколько нарушителей подделывали документ, помогающий иностранным гражданам попасть ва Крым во время ограничений, связанных с пандемией.

Выяснилось, что иностранцы направлялись в республику третьими лицами, которые предоставляли сотрудникам санаториев всю нужную для оформления приглашений информацию, а также документы и контакты.

Участникам уголовного дела грозит тюрьма сроком на 7 лет.

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