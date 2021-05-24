В Симферополе построят школу на 500 мест

Фото: Сергей Аксенов/ ВК

Через три года в крымской столице появится школа на 500 мест. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне «Новониколаевский» г. Симферополь» с ценой Контракта 542869 808 (пятьсот сорок два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот восемь) рублей 14 копеек, - отмечается в распоряжении.

Подрядчик получит 10% от стоимости всего контракта.

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