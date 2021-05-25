«Ути, мой сладенький спит»: В Крыму героем фильма стал младенец-киборг

Кукла очень похожа на настоящего ребенка. Фото: кадр видео Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Известный режиссер Светлана Дружинина и ее команда на Крымском полуострове работают над кинолентой «Гардемарины 1787. Война».

В фильме заняты известные актеры, такие, как Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Анна Семенович. Задействованы и жители полуострова, которые снимаются в массовых сценах. Одну из ролей доверили играть киборгу, который внешне выглядит, как настоящий живой младенец.

Видео с необычным актером появилось в соцсети.

- Актер, который мне очень нравится. Это наше дитя, - слышен за кадром хорошо узнаваемый голос Светланы Дружининой, которая от нахлынувших нежных чувств перешла на сюсюканье. – Ути, мой сладкий спит! А это – мама!

И молоденькая актриса поцеловала спящего младенца в лобик.

- Чтобы наши зрители не расстраивались - это кукла. Но она уникальная. Вот такие сюрпризы, - объяснила руководитель киногруппы.

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