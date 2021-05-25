В Крыму 25 мая пройдет акция ко Дню пропавших детей

25 мая – Международный день пропавших детей. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK
На странице известного добрыми делами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появилась новая запись.
- 25 мая, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» проведут масштабную акцию, посвященную Международному дню пропавших детей, - говорится в сообщении. - Акция одновременно пройдет в пяти городах Крыма и в Севастополе.
Волонтеры подготовили тематические инсталляции, где доступно объясняют правила безопасного поведения, рассказывают о том, что делать, если ребенок потерялся. В программе значатся также автопробеги, конкурсы рисунков и игры. В акции могут принять участие все желающие.
Где и когда:
Севастополь, 12.00, Эко-парк Лукоморье.
Симферополь, 11.00, Детский парк.
Ялта, 11.00, Пионерский парк
Евпатория, 15.00 Аллея Детства.
Черноморское, 11.00, здание районной администрации.
Керчь, автопробег с раздачей буклетов и «браслетов безопасности» в Комсомольском и Аршинцевском парках.
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