В Крыму 25 мая пройдет акция ко Дню пропавших детей

25 мая – Международный день пропавших детей. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

На странице известного добрыми делами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появилась новая запись.

- 25 мая, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» проведут масштабную акцию, посвященную Международному дню пропавших детей, - говорится в сообщении. - Акция одновременно пройдет в пяти городах Крыма и в Севастополе.

Волонтеры подготовили тематические инсталляции, где доступно объясняют правила безопасного поведения, рассказывают о том, что делать, если ребенок потерялся. В программе значатся также автопробеги, конкурсы рисунков и игры. В акции могут принять участие все желающие.

Где и когда:

Севастополь, 12.00, Эко-парк Лукоморье.

Симферополь, 11.00, Детский парк.

Ялта, 11.00, Пионерский парк

Евпатория, 15.00 Аллея Детства.

Черноморское, 11.00, здание районной администрации.

Керчь, автопробег с раздачей буклетов и «браслетов безопасности» в Комсомольском и Аршинцевском парках.

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