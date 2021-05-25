Новый рекорд симферопольского аэропорта: география полетов в Крым увеличилась до 61 направления

Полеты будут выполняться впервые с 2017 года на современных самолетах Embrarer E190.

Маршрутная сеть аэропорта Симферополь расширилась до 61 направления. География полетов в Крым достигла максимальных в современной истории показателей после открытия продаж на прямые рейсы из Орска и подмосковного Жуковского. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Перелеты между Крымом и Орском начнутся с 3 июня. До 29 октября рейсы запланированы два раза в неделю: в Крым по вторникам и пятницам, обратно – по понедельникам и четвергам. Время полета – около трех часов.

Также с 1 июня возобновятся рейсы из Жуковского в Крым и обратно, выполнять их будет авиакомпания «Уральские авиалинии». Полеты запланированы до 30 октября трижды в неделю: вторник, четверг, субботу.

Из-за того, что сейчас кризис международного авиасообщения, а также закрыты границы популярных иностранных курортов, на аэропорт ложится дополнительная нагрузка и ответственность перед всеми, кто хочет отдохнуть этим летом. Поэтому рост количества рейсов, заявленных на курортный период, постоянно увеличивается.

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