Лифт для Брежнева на даче в Крыму оказался мифом

Сейчас пансионат «Глициния» находится в частном владении. Фото: Архив "КП"

Среди жителей Крымского полуострова ходит легенда, что на госдаче, расположенной на Южном берегу Крыма, где любил отдыхать генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, построен личный эскалатор, который поднимал высокопоставленного политика в горы, передает ForPost.

Легенда оказалось очень популярна не только среди жителей полуострова, но и за его пределами. Возможное существование таинственного эскалатора, или лифта, терзает мысли многих людей даже сегодня. Интересное приспособление, привлекает, конечно, и туристов, которые нередко решают отправиться на поиски «того самого» подъемника.

Дело в том, что среди всех государственных дач в Советском Союзе выделялась одна, которую очень любили Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев – дача «Глициния». Именно это здание с 1956-го по 1989 год стало местом отдыха все советских генсеков. Пансионат находится на берегу Черного моря в поселке Ореанда (Большая Ялта). Сильнее всех пансионат его Брежнев. Он довольно часто наведывался сюда как для деловых встреч, так и для отдыха.

Миф о возможном существовании загадочного лифта в строении развенчали сотрудники Ялтинского историко-культурного музея, сообщив, что никогда ранее не слышали о таинственном приспособлении.

- О наличии эскалаторов или лифтов, построенных специально для Л.И. Брежнева на территории пансионата, музей информацией не располагает, – сообщали в учреждении.

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