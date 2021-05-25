В Симферополе на нескольких улицах нет воды

С утра на нескольких улицах Симферополя нет воды. Фото: Архив "КП"

На нескольких улицах крымской столицы в кранах нет воды, сообщает Администрация Симферополя.

На сетях холодного водоснабжения по адресу город Симферополь переулок Ракетный, 1 произошла авария. В связи с этим 25 мая с 9.50 ограничено водоснабжение по следующим адресам: улица Пехотинцев, улица Битумная, улица Арзы, переулок Ракетный, улица Ракетная, улица Линейная, проезд Линейный, а также прилегающие улицы и переулки.

Посмотреть актуальную информацию по ремонтным работам можно на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма».

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