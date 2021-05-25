Из-за коронавирусных ограничений в Крыму вырос уровень детской преступности

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В Крыму вырос уровень детской преступности. В МВД по РК связывают это с пандемией коронавируса, когда несовершеннолетние оставались одни дома из-за ограничительных мер.

- Наблюдается значительный рост подростковой преступности у нас в Симферополе. Анализ показал, что более 78% - это преступления против собственности, кражи и грабежи. Есть небольшой рост и совершения несовершеннолетними преступлений особой тяжести и тяжких, - сообщила на пресс-конференции Виктория Гоптарева, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Республике Крым.

По ее словам, больше всего преступлений совершают подростки 14-15 лет из неполных или неблагополучных семей. Виктория Гоптарева связала такую тенденцию с тем, что во время режима самоизоляции дети находились без надлежащего присмотра.

- Комплекс профилактических мероприятий не был проведен. Досуг детей не был организован. Это привело к тому, что дети были предоставлены сами себе. Родители тоже, как правило, любят гаджеты, проводят много времени в интернете.

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